السكة الحديد: سقوط عجلة البوجي من أحد القطارات.. ولا إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسي أسوان/ القاهرة من محطة ببا الساعة 15.33 سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

وأشارت إلى أنه نتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان / القاهرة عند محطة ببا، وقامت الهيئة بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.