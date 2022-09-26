السكة الحديد: رفع كفاءة خط «عدلي منصور/ السويس» واختصار زمن الرحلة

رفعت هيئة السكة الحديد كفاءة خط “عدلي منصور/ السويس” واختصار زمن الرحلة، وتيسيرا على جمهور الركاب فقد تقرر تشغيل القطارات طبقا لما يلي:
اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 26 / 9 / 2022
قطار (4603) ركاب (عدلي منصور/ السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 ويصل السويس الساعة 09.10 طبقاً للجدول المرفق.
قطار (4605) ركاب (عدلي منصور/ السويس) تركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 15.15 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15 طبقاً للجدول المرفق.
قطار (4602) ركاب (السويس/ عدلي منصور) تركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25 طبقاً للجدول المرفق.
قطار (4604) ركاب (السويس/ عدلي منصور) تركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة 20.50 طبقاً للجدول المرفق.
ويأتي ذلك في إطار التحديث والتطوير المستمر بكافة قطاعات النقل في مصر والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكة الحديد وخاصة مع حصول محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 وذلك طبقاً لمجلة (ENR) العالمية.
والهيئة القومية لسكك حديد مصر تسعى دائماً لتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.