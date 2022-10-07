السكة الحديد : رفع كفاءة خط «عدلى منصور/ السويس» لاختصار زمن الرحلة

قامت هيئة السكة الحديد بتنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد عدلى منصور/ السويس (عين شمس/ السويس سابقًا)، وذلك اختصارًا لزمن الرحلة وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخط بطول 117 كم، حيث شملت تلك الخطة رفع كفاءة وازدواج المسافة من محطة عدلى منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم وعزل مسار السكة في تلك المسافة من خلال سور مرتفع بما لا يتداخل مع التقاطعات المرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكي حتى السويس بطول 82 كم، وكذلك إعادة تأهيل وتطوير كل محطات الخط بما يسهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

يأتي ذلك فى إطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكل قطاعاتها.

وبعد افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، قامت هيئة السكة الحديد بتسيير قطارات جديدة أو مجددة (تحيا مصر) على خط عدلي منصور/ السويس،

بدلًامن القطارات القديمة التي كان يتم تسييرها على خط (عين شمس/ السويس)؛ وذلك لخدمة الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) إلى محافظة السويس، والعكس بشكل مباشر، اعتبارًا من الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن انطلاق هذا الخط من محطة عدلي منصور التي حصدت مؤخرًا جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقًا لـ(ENR) العالمية، يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب؛ لكونها محطة مركزية تبادلية عملاقة تضم عددًا كبيرًا من وسائل النقل المختلفة (محطة لمترو الخط الثالث- محطة للقطار الكهربائى الخفيف LRT- محطة للسكك الحديدية «عدلى منصور/ السويس»- محطة للسوبرجيت- الأتوبيس الترددى السريع BRT).