السكة الحديد: خروج جرار قطار عن القضبان إثر تجاوز «السيمافور»

قالت هيئة السكة الحديد في بيان إنه في تمام الساعة 19:20 أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا / منوف / كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير، مما أدى إلى دخول القطار للسكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

وعلى الفور وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير رئيس هيئة السكة الحديد وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

وتلاحظ أن

حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار وفق البيان.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات.

يذكر أن الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة

لسكك حديد مصر.