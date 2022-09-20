السكة الحديد: خروج جرار عن القضبان بقطار «مطروح - القاهرة» دون إصابات

قالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة – صباح اليوم – بحوش محطة دمنهور تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات، وعلى الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد للحركة الطبيعية.

وأضافت الهيئة أنه جار تدوير القطارات من محطة إيتاى البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة.

وأكدت على الركاب راغبى رد التذاكر المنصرفة لهم على قطارات الخط استرداد قيمتها بدون أى خصومات.

وذكر هيئة السكة الحديد أنه قد تنبه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث وسرعة إعداد تقرير وجار المتابعة.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن التأخير.