نقل وملاحة

السكة الحديد: خروج البوجي الخلفى للعربة الأخيرة من قطار «أسوان – السد العالي»

انتظام حركة القطارات على مستوى الجمهورية
محمود محسن 4:18 م, السبت, 5 يونيو 21 4:18 م, السبت, 5 يونيو 21

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أعلنت هيئه السكة الحديد أنه أثناء ضم الجرار رقم 3984 بصفة إمداد على القطار رقم 1024 ركاب “أسوان – السد العالي” المعطل جراره ما بين محطتي الصداقة والسد العالي، خرج البوجي الخلفى للعربة الأخيرة رقم 114197 عن السكة نتيجة اصطدام الجرار بها أثناء الضم.

وأوضحت هيئة السكة الحديد فى بيان صادر عنها اليوم، أنه على الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد للموقع، وتم رفع آثار الحادث في تمام 10.40 صباح اليوم

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وأشار بيان هيئة السكك الحديد إلى أن انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكافة خطوط شبكة سكك حديد مصر على مستوى الجمهورية.

وقامت الهيئة بإيقاف قائد الجرار ومساعده عن العمل، وتحويلهم للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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بقلم محمود محسن

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