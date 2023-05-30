السكة الحديد: خدمة جديدة لأهالي شربين وبيلا من السبت المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بعض التعديلات، موضحة أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة
وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من السبت المقبل سيتم إمتداد قطار 809 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالي.
وأضافت هيئة السكة الحديد: ”من يوم الأحد القادم سيقوم قطار 810 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالي“.
وقررت أنه اعتباراً من يوم السبت القادم، سيتم اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين، حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساء بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتباراً من يوم الأحد القادم قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالي.
وذكرت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات ( 458 – 508 – 803 ) طبقا للجداول المرفقة.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.