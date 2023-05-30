السكة الحديد: خدمة جديدة لأهالي شربين وبيلا من السبت المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بعض التعديلات، موضحة أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة

لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكل القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.

وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من السبت المقبل سيتم إمتداد قطار 809 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالي.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”من يوم الأحد القادم سيقوم قطار 810 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالي“.

وقررت أنه اعتباراً من يوم السبت القادم، سيتم اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين، حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساء بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتباراً من يوم الأحد القادم قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالي.

وذكرت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات ( 458 – 508 – 803 ) طبقا للجداول المرفقة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.