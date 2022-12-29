السكة الحديد : خدمة جديدة على خطي «القاهرة/ بورسعيد» و«الإسكندرية/ بورسعيد»

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي (القاهرة/ بورسعيد) و(الاسكندرية/ بورسعيد)، وذلك اعتبارًا من بعد غد السبت.

يأتي ذلك في ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد، حيث سيقوم من محطة القاهرة الساعة 04:50 ويصل لمحطة بورسعيد 09:00 طبقًا للجدول المرفق.

كما سيتم تشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد/ الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16:10 ويصل لمحطة الإسكندرية 22:05 طبقًا للجدول المرفق.

وذكرت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيتم تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية/ بورسعيد (طريق بركة السبع قويسنا) دون دخوله محطة بنها، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04:00، ويصل لمحطة بورسعيد 09:55 طبقًا للجدول المرفق.

وقالت هيئة السكة الحديد إنه سيتم تشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد/ القاهرة، حيث يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15:15 ويصل لمحطة القاهرة 19:20 طبقًا للجدول المرفق.

واعتبارًا من بعد غد السبت سيتم اختصار قطاري 961 و962 بمحطة الإسماعيلية، كما سيتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287/ 278/ 273/ 951/ 962/ 960، طبقًا للجداول المرفقة.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.