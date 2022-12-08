السكة الحديد تُخصص 4 مقاعد مجانية بالقطارات.. تعرف على المستفيدين

قررت هيئة السكة الحديد تخصيص أربعة مقاعد بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات ذات التهوية الديناميكية لمرضي الأورام السرطانية ومرافقيهم إن وجد مجاناً برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم مجاناً أيضا وذلك إعتباراً من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل على تخفيف الأعباء المالية عن مختلف فئات المجتمع وإنطلاقاً من الدور الإجتماعي الذي تتبناه الهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة نفاذ المقاعد المخصصة لمرضى الأورام السرطانية يتم السفر بدون حجز مقعد وبدون تحصيل أي مبالغ مالية داخل القطارات مع عدم تجاوز محطتي القيام والوصول كما هو موضح بالإيصال المرفق مع الكارت الذكي للمريض.

كما تتيح هيئة السكة الحديد لمرضى الأورام السرطانية الحجز مجاناً علي كافة القطارات المكيفة والسفر بقطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) باستثناء القطارات الفاخرة.

وتقوم الهيئة بإستخراج الكارت الذكي المجانى والإيصال المرفق للمريض موضحاً به محطتى القيام والوصول من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة بموجب خطاب من المستشفي المختصة بالعلاج ومعتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح به بيانات المريض مع إحضار صورة شخصية ويتم تجديد الكارت الذكى والايصال المرفق مع بداية كل عام ميلادي.