السكة الحديد: توقيع اتفاقية مشروع تطوير نظم إشارات خط طنطا/ دمياط

استقبل المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد مارك باريتي سفير دولة فرنسا، والوفد المرافق له ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط (طنطا/ المنصورة/ دمياط) بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن ترحيبه بالضيوف، خاصةً وأنها الزيارة الأولى لسفير دولة فرنسا لمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأثناء اللقاء، استعرض المهندس محمد عامر تاريخ التعاون المشترك بين الهيئة والجانب الفرنسي، ومن ثَم، تطرق للحديث عن مشروع تطوير خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، والذي يعد أول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية كشريك مالي رئيسي، متطلعًا أن يكون ذلك بداية لتعاون مستقبلي مثمر بين كلا الطرفين.

ومن جهته، أكد مارك باريتي السفير الفرنسى عن شكره وسعادته لهذا التعاون المثمر فى مجال النقل السككي.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس هيئة السكة الحديد شكره للحضور، معربًا عن خالص امتنانه للدعوة الكريمة من “السفارة الفرنسية” لحضور بعثة الأعمال للنقل الحضري والسكك الحديدية، والمقرر لها منتصف شهر ديسمبر المقبل، بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل.

كما قام السفير الفرنسى والوفد المرافق له بزيارة لمتحف السكة الحديد، حيث أبدى السفير والوفد المرافق الاشادة بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر.

جدير بالذكر أن يبلغ إجمالي طول خط (طنطا/ المنصورة/ دمياط) حوالي 119 كم، حيث خط (طنطا/ المنصورة) بطول 54 كم ”خط مزدوج“ بعدد 18 محطة، وخط (المنصورة/ دمياط) بطول 64 كم ”خط مفرد“ بعدد 21 محطة، وسوف يتم ازدواجه ضمن المشروع، حيث سيخدم مناطق كثيفة السكان خاصةً وانه يتوازى مع احد فروع نهر النيل ويمر بمناطق صناعية وتجارية واسعة ويخدم نقل البضائع من والي ميناء دمياط.

وسيمثل تطويره ورفع كفاءته تحسين في مستوى الخدمة المقدمة وزيادة مستوى الأمان والسلامة وزيادة لسعة الخط لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لعدد الرحلات وقطارات نقل البضائع، وكذا تقليل زمن الرحلة على الخط.