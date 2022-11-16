السكة الحديد تنفي نشوب حريق في أحد عرباتها بمنطقة شبرا

نفت هيئة السكة الحديد ما تردد في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن نشوب حريق بأحد عربات السكك الحديدية بورشة شبرا.

وأكدت هيئة السكة الحديد ان الخبر عاري تماماً من الصحة وان العربة المذكورة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للإستخدام، وان الامر كان مجرد تدريب عملي لقوات الدفاع المدني عن كيفية إخماد حريق بعربات السكك الحديدية وذلك بمركز تدريب الحمايه المدنية بمنطقة مهمشة.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار وعدم تلقي الاخبار الا من المصادر الرسمية تجنباً لإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.