السكة الحديد تنفي خروج الجرارات من الورش دون صيانة

محمود محسننفت هيئة السكة الحديد، ما أشيع أن 55% من الجرارات تخرج من ورش التبين الجديدة دون صيانة، لنقص قطع الغيار.أوضحت الهيئة في بيانها، أن ما أشيع عار من الصحة، وأن ورش التبين الجديدة مخصصة لعمرة وصيانة جرارات عربات البضاعة المخصصة لنقل خام الحديد، من مناجم الحديد بالواحات البحرية .أكدت الهي

محمود محسن

نفت هيئة السكة الحديد، ما أشيع أن 55% من الجرارات تخرج من ورش التبين الجديدة دون صيانة، لنقص قطع الغيار.

أوضحت الهيئة في بيانها، أن ما أشيع عار من الصحة، وأن ورش التبين الجديدة مخصصة لعمرة وصيانة جرارات عربات البضاعة المخصصة لنقل خام الحديد، من مناجم الحديد بالواحات البحرية .

أكدت الهيئة في بيانها، أن الجرارات والعربات تدخل الورش لعمل الصيانة اللازمة لها، طبقا لبرامج وتوقيتات العمرة المحددة لها، سواء كانت عمرة جسيمة، أو عمرة عمومية، أو صيانة دورية، ولا يسمح بخروج أى جرار من الورشة قبل التأكد من أعمال الصيانة اللازمة له، وإجراءات السلامة.

