السكة الحديد تنفي حدوث أي انفجار في محطة مصر

أفادت هيئة السكة الحديد بأن أحد عمال شركة النظافة فتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ الساعة 15:15 على رصيف رقم واحد داخل محطة مصر، مما أدى إلى حدوث صوت قوي (فرقعة) لتفريغ ضغط الهواء وعلى الفور تحركت قيادات الهيئة والأجهزة المعنية واتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه العامل والتحفظ عليه، مؤكدة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل داخل المحطة.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صحفي أن ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان “انفجار برميل داخل محطة مصر” عار تماما من الصحة.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم حدوث أي إصابات أو خسائر ، ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة.

وتهيب الهيئة القومية بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص “السكة الحديد”، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البليلة لدى الرأي العام.