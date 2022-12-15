السكة الحديد تنفي تعطل حركة القطارات بالوجه البحري بسبب سقوط جرار

قالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء مسير جرار قطار رقم 51 برقم 3692 من حوش محطة طنطا إلى الرصيف الساعة 7:15 صباحا سقط الجرار من على السكة داخل حوش المحطة بعيدا عن حركة مسير القطارات، موضحة أنه قد تم استخدام السكك البديلة لأعمال المناورة داخل الحوش.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن تعطل حركة القطارات بالوجه البحري بسبب سقوط جرار قطار رقم 51 بحوش محطة طنطا عار من الصحة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم تجهيز قطار بديل، الذى قام الساعة 7:40 صباحا بتأخير 25 دقيقة وتم رفع الجرار دون حدوث أى تأثير على حركة مسير القطارات.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر أن السقوط بعيداً عن خطوط السفر للقطارات وداخل الحوش ودون وقوع أى إصابات وقد تم تشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب السقوط.