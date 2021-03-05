نقل وملاحة

«السكة الحديد» تنفي إنهاء التعاقد مع «جنرال إلكتريك» لتصنيع 100 جرار جديد

الخبر عارٍ تمامًا من الصحة وهناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة، واختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة
محمود محسن 4:14 م, الجمعة, 5 مارس 21 4:14 م, الجمعة, 5 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية من سعي هيئة السكة الحديد لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، وأن أعمال التقييم والفحص للعروض رجّحت عرض شركة جنرال الكتريك، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوروبي المموّل لتكلفة شراء الجرارات الـ100، حيث تجرى كل إجراءات الشراء، بالتنسيق مع البنك الأوروبي المموِّل لتكلفتها.

اقرأ أيضا  24 سفينة إجمالى الحركة الملاحية اليوم الأربعاء 3-3-2021 بموانئ بورسعيد

وأوضح رئيس السكة الحديد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة وأن هناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة، وأن اختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية لكل الشركات، وأنه سيتم خلال شهر أبريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد عدد 100 جرار جديد طبقًا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة وفي ضوء اللوائح المعتمَدة من الهيئة والبنك الأوروبي، ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قِبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كلٍّ من (استشاري المشروع– الهيئة– البنك المموِّل). 

اقرأ أيضا  «التمساح» لبناء السفن تطرح 20 لوط خردة للمزاد العلني مارس الحالى

جدير بالذكر أن هذه الصفقة مموَّلة من قِبل بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ 290 مليون يورو ليرتفع عدد الجرارات الجديدة العاملة بعد ذلك بالهيئة إلى 260 جرارًا عقب وصول هذه الجرارات ودخولها الخدمة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

تصدير 6 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش للمغرب بعد توقف 8 سنوات

أماني العزازي 2:08 م, الجمعة, 5 مارس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 5-3-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 5 مارس 21

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه في مدينة نصر.. تعرف عليها

أماني عوض 11:27 م, الخميس, 4 مارس 21

ميناء دمياط يستقبل 11874 طن قمح ويُصدر 13950 طن فوسفات

محمود محسن 5:21 م, الخميس, 4 مارس 21

موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة

أماني العزازي 3:00 م, الخميس, 4 مارس 21

وزير النقل يشارك في الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

محمود محسن 2:42 م, الخميس, 4 مارس 21