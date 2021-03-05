«السكة الحديد» تنفي إنهاء التعاقد مع «جنرال إلكتريك» لتصنيع 100 جرار جديد

نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية من سعي هيئة السكة الحديد لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، وأن أعمال التقييم والفحص للعروض رجّحت عرض شركة جنرال الكتريك، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوروبي المموّل لتكلفة شراء الجرارات الـ100، حيث تجرى كل إجراءات الشراء، بالتنسيق مع البنك الأوروبي المموِّل لتكلفتها.

وأوضح رئيس السكة الحديد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة وأن هناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة، وأن اختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية لكل الشركات، وأنه سيتم خلال شهر أبريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد عدد 100 جرار جديد طبقًا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة وفي ضوء اللوائح المعتمَدة من الهيئة والبنك الأوروبي، ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قِبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كلٍّ من (استشاري المشروع– الهيئة– البنك المموِّل).

جدير بالذكر أن هذه الصفقة مموَّلة من قِبل بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ 290 مليون يورو ليرتفع عدد الجرارات الجديدة العاملة بعد ذلك بالهيئة إلى 260 جرارًا عقب وصول هذه الجرارات ودخولها الخدمة.