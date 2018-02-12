السكة الحديد تنفذ خطة تفتيش مفاجئ للعاملين

المال- خاصصرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر خطة مرور وتفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيان

المال- خاص

صرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر خطة مرور وتفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وأكد رئيس الهيئة أن الغرض من خطة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة يتضمن مراجعة شاملة داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، ومراجعة خدما القطارات والقاطرات للتأكد من تواجدهم واستكمال المهمات المصلحية المقررة وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى ومناظرة سركى التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك وإثبات أى ملاحظات يتم اكتشافها والعمل على حلها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم استصحاب القطارات بالجرار ومناظرة السيمافورات للتأكد من قيام مسئولى التشغيل القيام بواجبهم الوظيفى والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية (سكك – إشارات – اتصالات – أجهزة خلوات السكك – البلوكات والأبراج الكهربائية)، وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.