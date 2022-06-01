«السكة الحديد» تكشف تفاصيل وفاة خفير منفذ الفبريكا

قالت هيئة السكة الحديد اليوم إنه أثناء مرور جرار سكة حديد مفرد من على منفذ الفبريكا الموجود بين محطتى ببا وطنسا بخط القاهرة السد العالى، تلاحظ أن محمد محمود قرني خفير المنفذ سيدة تعبر المنفذ المغلق والمنتظم أضواؤه وأجراسه من الجهة المخالفة، وأغشي عليها فتحرك مسرعا لإنقاذها وإبعادها عن السكة، فاصطدم به الجرار مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وتهيب هيئة السكة الحديد المواطنين بالإلتزام بقواعد المرور من على المنافذ والبعد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات.

وتنعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفقيد بمزيد من الأسى والحزن سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.