نقل وملاحة

السكة الحديد تكشف أسباب حادث تصادم قطاري إمبابة

التصادم نتج عنه ١٣ إصابة
مدحت إسماعيل 7:02 م, الخميس, 12 مارس 20 7:02 م, الخميس, 12 مارس 20

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أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها منذ قليل، أن القطار رقم  ٩٩١ القادم  من سوهاج إلى القاهرة، كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان لها منذ قليل، كان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة.

وأشار البيان إلى أن التصادم نتج عنه ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

وانتقل إلى موقع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

صورة من الحادث
صورة من الحادث

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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