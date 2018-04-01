السكة الحديد: تقليل عدد الرحلات لتكثيف صيانة الجرارات

المال -خاص بدأت هيئة السكة الحديد ترشيدا مؤقتا لعدد محدود من الرحلات، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلي معدلات الأمان والسلامة. …



المال -خاص

بدأت هيئة السكة الحديد ترشيدا مؤقتا لعدد محدود من الرحلات، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلي معدلات الأمان والسلامة.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن الأمر يستلزم معه تخفيضا مؤقتا لبعض الرحلات ذات الكثافات المحدودة على بعض الخطوط لتخفيف كثافة القطارات على شبكة السكة الحديد وزيادة زمن التقاطر بين القطارات لسلامة وأمان حركة مسير القطارات واتاحة الوقت الكافى لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها على أن تتم إعادتها على مراحل بعد الانتهاء من الخطة العاجلة فى تطوير منظومة الإشارات والسكة والمزلقانات والعربات والجرارات بالإضافة إلى فك وإعادة ارتباط المحطات بمشروعات تطوير نظم إشارات.

وأكدت أنه سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات لتكون فى مواعيد قريبة من مواعيد القطارات التى سيتم استبعادها مؤقتا، وأن ذلك لن يؤثر على أوقات الذروة وسيتم بما لا يؤثر على مواعيد العمل والدراسة.