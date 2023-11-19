السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة السكة الحديد تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

وأكدت هيئة السكة الحديد على الإستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية بالإضافة إلى غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة لسكك حديد مصر بالإعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، مؤكدة على أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.