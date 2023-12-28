«السكة الحديد» تقرر تخفيض سرعات بعض القطارات لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة السكة الحديد تخفيض سرعة مَسير القطارات على بعض الخطوط؛ وذلك لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

وأكدت هيئة السكة الحديد الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كل مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية، إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة؛ وذلك لسرعة مواجهة أية مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة القومية حديد مصر بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها لا تدّخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.