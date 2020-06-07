«السكة الحديد» تفوز بجائزة البنك الأوروبي البرونزية لجهودها في منع التحرش بالقطارات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية فى مجال الطاقة المستدامة المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لالتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.

كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية، جاء ذلك وفقا لبيان صحفي وفقا صحفي صادر عن وزارة التعاون الدولي .

نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك : تقييم الجوائز تم بشكل مستقل

وقال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة”.

وأشار حمزة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته فى هذا النجاح من خلال استثماراته في مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التي تقوم بها مصر في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية.

ولفت إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، معربا عن تطلعه للاحتفال بكل الفائزين عندما تسمح الظروف.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت فى عام 2019 على تمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 183 مليون يورو لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتسهيل دمج 1.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري.

كما يعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة سكك حديد مصر فى حملة توعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نحو 4.18 مليار يورو. وزارة التعاون الدولى