السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من خلال التوجه الى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية اعتبارا من السبت 24 / 9 / 2022، لافتة إلى أن ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضحت الهيئة أن سيتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

وبخصوص شروط استخراج اشتراكات الطلبة، قالت هيئة السكة الحديد : تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر، وتستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

وأضافت أن الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلبة، ذكرت هيئة السكة الحديد بأنها تتمثل في (شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، وعدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، وملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية).

يذكر أنه يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر، مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة.

وأضافت الهيئة أنها لا تدخر جهدا في توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.