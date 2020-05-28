«السكة الحديد» تغلق 120 معبرا غير قانوني على الشبكة

قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة نجحت خلال إجازة عيد الفطر المبارك في غلق 120 معبرا غير قانوني وصيانة تبليط 35 مزلقانا.

كما قامت هيئة السكة الحديد في عمل تجارب على التحاويل والسيمافورات للتأكد من انتظامها وإعادة تأهيل المعدات بالورش.

عمل الصيانة

إضافة إلى عمل الصيانة والدوري والعمرات للعربات والجرارات لرفع إتاحية القطارات مع الالتزام بجودة الأعمال وكفاءة الخدمات علاوة على الالتزام بالبرنامج الزمني، لأعمال التجديدات ونهوها طبقًا للبرامج المقررة.

ولفت إلى أن الأعمال المذكورة سلفاً تتم بجانب أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير حيث تم تعقيم وتطهير مواقع التشغيل المتحركة لعدد 505 عربة مكيفة، و 1200 عربة مطورة ومميزة و 201 جرار.

أعمال تعقيم وتطهير

وتم عمل تعقيم وتطهير المواقع الثابتة لعدد 181 مكتبا إداريا، و9 استراحات طبقًا للبروتوكولات الموصى بها في هذا الصدد من الجهات الحكومية المعنية.

وكانت ” المال” نشر بداية الأسبوع الماضي، أن هيئة السكة الحديد، تنوي استغلال فترة توقف القطارات بشكل كامل الأسبوع الجاري، في زيادة أعمال الصيانة والتطوير للأسطول.

استغلال إجازة العيد

وتم وضع برنامج للعاملين في الورش، يضمن حصولهم على الإجازات في نفس الوقت عمل الصيانة المستهدف العربات والجرارات، لاسيما أن فترة ما بعد العيد ستشهد زيادة في أعداد الركاب.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر قال في وقت سابق، إن سرعة القطار سوف تصل إلى 160 كم/س في بداية عام 2021.

سرعة القطار حاليا تبلغ 120 كم/س، مشيرا إلى عزم الهيئة لزيادة السرعة إلى 140كم/س ثم الوصول إلى 160 كم/س.

وزيادة السرعة مرتبطة بتحديث البينة الأساسية، مثل الإشارات وتجديدات السكك، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بذلك في هذه الآونة.

وفى سبتمبر 2018 وقعت وزارة النقل مع التحالف المجرى الروسى “ترانس ماش هولدنج المجر”عقد تمويل وتوريد صفقة 1300 عربة لصالح هيئة السكة الحديد.

وتتوزع الصفقة بواقع 500 عربة عادية مكيفة، و500 عربة تهوية ديناميكية، و300 درجة أولى وثانية مكيفة.

يذكر أن وزارة النقل حسمت مجموعة من الصفقات على مدار العامين الماضيين، ضمن خطة وبرنامج تطوير المرفق.

تتضمن شراء 1300 عربة سكة حديد، وتوريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

فضلا عن عقد موقع مع شركة PRL المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، إضافة إلى تنفيذ عمرة كاملة لعدد 41 جرارًا آخر.

إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.