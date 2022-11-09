السكة الحديد تغلق مزلقان الصدر بالشرقية بعد حادث الأوتوبيس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم إغلاق مزلقان الصدر بالكيلو 40061 بين محطتي الزقازيق – بردين بعد حادث عبور أحد الأتوبيسات.

وذكرت الهيئة أن سائق الأتوبيس رجع للخلف من تلقاء نفسه أثناء مرور الجرار مخالفا قواعد المرور والسلامة، مما أدى إلى اصطدام الجرار بمؤخرة الأتوبيس وتسبب ذلك في وقوع عدد من المصابين.

وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى الزقازيق للعلاج وتم خروج أغلب الحالات بعد عمل الإسعافات اللازمة وتم إخلاء الخط وتسيير حركة القطارات على الخط بصورة طبيعية.

ومن جانبه وجه الفريق كامل الوزير؛ وزير النقل بتشكيل لجنة فوراً للوقوف على ملابسات الحادث؛ وتهيب الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.