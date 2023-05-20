السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات التالجو على خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، لافتة إلى وجود أكثر من قطار يعمل على الخط سالف الذكر.

وأوضحت الهيئة أن قطار 2025 يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 ويصل محطة سيدي جابر الساعة 10:14، ثم يقوم من محطة سيدي جابر الساعة 10:23 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30.

وذكرت أن قطار 2022 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل محطة سيدي جابر الساعة 7:10، ثم يقوم من محطة سيدي جابر الساعة 7:20 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:25.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن قطار 2022 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:00 خلال يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة أنه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023 سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023 / 2025 و 2022 / 2024) يومياً بين (القاهرة / الإسكندرية) والعكس بنفس المواعيد الحالية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة القومية

حديد مصر علي تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة السماح للركاب حاملي إشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف علي القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) الي (ثالثة تهوية ديناميكية)، علي أن يكون الإشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتي إنتهاء مُدة الإشتراك، وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين.

وفي حالة رغبة الراكب حامل الإشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية) من محطة القيام إلي محطة الوصول، وذلك بعد مراجعة كارت الإشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”يعتبر كارت الإشتراك والإيصال مكملين لبعضهما، وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الإشتراك مع الراكب يتم إعتبار الراكب بدون تذكرة“.