أعلنت هيئة السكة الحديد عن موعد حجز التذاكر للوجه القبلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والأيام القليلة التي تسبق عطلة العيد.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن المسافر الذي يرغب في السفر يوم 29 أبريل الجاري عليه أن يقوم بالحجز خلال اليوم الجمعة، بينما من يرغب في السفر خلال 30 أبريل الحالي عليه أن يحجز غدا السبت.

وبخصوص الراغبين في السفر مع أول أيام الشهر القادم فعليهم الحجز يوم 17 أبريل الجاري، بينما الراغبون في السفر يوم 2 مايو عليهم أن يقوموا بالحجز خلال 18 أبريل الجاري.

وذكرت هيئة سكة حديد مصر أن بداية الحجز سيكون في تمام الساعة الـ8 صباحا.