السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات في شهر رمضان (صور)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد وامتداد مسير بعض القطارات على خطوط السكة الحديد المختلفة خلال شهر رمضان.

قررت هيئة السكك الحديدية تعديل مواعيد القطارات الآتية في رمضان ” 925 القاهرة/ طنطا، 147 الفيوم/ الجيزة، 134 الجيزة/ الفيوم”.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن القطارات ستعود لمواعيدها المقررة مسبقًا مع انتهاء شهر رمضان، وقررت أنها اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 من مارس الجاري سيتم إيقاف قطاري 661 / 688 بمحطة الحضرة.

وأعلنت السكة الحديد امتداد مسير قطار 688 لمحطة بشتيل، وإعادة تشغيل قطار 697 ركاب بشتيل تلبية لرغبة جمهور الركاب طبقاً للجداول المرفقة.

إضافة إلى امتداد قطار 4015 إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدي جابر مع اختصار قطار 4017 بمحطة سيدي جابر طبقاً للجداول المرفق، مؤكدة أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

مواعيد القطارات خلال شهر رمضان

السكة الحديد: اليوم بدء انطلاق أولى رحلات قطار تالجو خط القاهرة أسوان

امتد مسير رحلات

على خط الوجه القبلي إلى محطة أسوان ابتداء من اليوم الموافق 23 مارس في مفاجأة سارة لجمهور الركاب بخط الصعيد.

وجاء ذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبعد انتهاء التشغيل التجريبي لقطاري التالجو على خط الوجه القبلي وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان علي خط القاهرة / أسوان بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر وذلك اليوم الموافق الخميس 23 مارس 2023.

قررت الهيئة انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة/ أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 اليوم، ليصل أسوان الساعة 10.35

صباح الغد.

على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو بالإضافة إلى كوم امبو.

وقررت الهيئة أيضًا أن يعود

من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفق .

كما قررت أن تكون أسعار

للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ 700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية بـ 550 جنيه.