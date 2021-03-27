نقل وملاحة

السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة السد العالي

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيها عاجلا بشأن مرفق السكة الحديد
مصطفى الجُدي 1:50 م, السبت, 27 مارس 21 1:50 م, السبت, 27 مارس 21

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن عودة حركة القطارات علي خط القاهرة السد العالي بالخطين الطالع والنازل بعد الاستعداد بالحركة بين محطتي المراغة وطهطا، وذلك في تمام الساعة 8.15 صباحا.

وتؤكد هيئة السكك الحديدية على انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط وصلاحية أنظمة التشغيل على جميع خطوط الشبكة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر توجيها عاجلا بشأن مرفق السكة الحديد ، عقب يوم من حادثة تصادم قطاري سوهاج، والتي أدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

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كما وجه بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في الحادث، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب العجز والعاهات المستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، صباح أمس الجمعة، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مصرع 32 مواطنًا وإصابة 191 آخرين فى حادث تصادم القطارين.

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وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف للإصابة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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