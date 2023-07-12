السكة الحديد تعلن عن مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة/الإسكندرية والعكس، لافتة إلى أن قطار رقم 2025 يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 ويصل محطة سيدي جابر الساعة 10:14، ثم يقوم من المحطة الأخيرة الساعة 10:23 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30.

وأوضحت السكة الحديد أن قطار رقم 2022 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل محطة سيدي جابر الساعة 7:08، ثم يقوم من المحطة سالفة الذكر الساعة 7:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 9:35.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك ترتكز علي 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب في السكة الحديد خلال السنوات المقبلة

وأضاف: «من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1.5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030».

وبالنسبة لتطوير الوحدات المتحركة، أوضح وزير النقل أنه في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62% والباقي عاطل، وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب/ يوم (بدون نقل البضائع)، ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) تم تنفيذ توريد 130 جرار جديد GE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

ويضاف إلى ما سبق توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم.