السكة الحديد تعلن عن حاجتها لـ4 وظائف .. «تعاقد فوري»

أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة عن حاجتها للتعاقد لمدير تشغيل ومشرف أمن لغرفة المراقبة وفرد أمن وعامل نظافة، وذلك للعمل على تأمين ونظافة القطار التالجو الإسباني أثناء الرحلة، لافتة إلى بدء تشغيل خدمة القطار التالجو الإسباني اعتبارا من أول الشهر القادم،

ويجب على المتقدم لوظيفة مدير التشغيل أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى خبرة 3 سنوات على الأقل، بينما المتقدم لوظيفة مشرف أمن لغرفة المراقبة يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

وبالنسبة لوظيفة فرد أمن، فمن الممكن أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي. وبالنسبة لوظيفة عامل نظافة فمن الممكن أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية أو يكون حاصل على مؤهل متوسط.

وأوضحت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة أن المتقدمين للوظائف سالفة الذكر يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية (أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وأن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة الكبرى أو محافظة الإسكندرية، وأن لا يقل السن عن 21 عام وأن لا يزيد عن 40 عام، وأن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها).

وبخصوص مميزات العمل، ذكرت شركة السكة الحديد بأنها تتمثل في التعاقد الفوري ومنح وحوافز وتأمينات اجتماعية وصحية وزي للعمل وتأمين ضد حوادث القطار والطرق السريعة وأجر مضاعف مقابل العمل أثناء العطلات الرسمية. وبدل وجبات.

ويمكن للراغبين في التقدم للعمل بالشركة ملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بالمركز الرئيسي أو في ورش سكك حديد مصر أو بمنطقة الفرز أو في الشرابية.

ويمكن التواصل على الخط الأرضي 022228624 أو من خلال رقم 01097444167 .

وأكدت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أن لا يوجد أي رسوم مقابل التعاقد.