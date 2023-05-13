«السكة الحديد» تعلن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبعض المحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر السفر بالدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبعض محطات خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس، لافتة إلى أن سعر التذكر من محطة القاهرة لمحطة إسكندرية يبلغ 50 جنيهًا.

وقالت الهيئة إن سعر التذكرة من محطة القاهرة لمحطة بنها يصل إلى 15 جنيهًا، بينما السعر يسجل 25 جنيهًا من محطة القاهرة لمحطة طنطا، فيما يبلغ سعر التذكرة 35 جنيهًا من القاهرة إلى دمنهور.

وذكرت أن سعر التذكرة من محطة إسكندرية لمحطة إيتاي البارود يسجل 25 جنيهًا، في حين يصل سعر التذكرة من الإسكندرية إلى بركة السبع 30 جنيهًا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أسعار تذاكر السفر للدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لبعض محطات خط القاهرة / المنصورة، والعكس، موضحة أن سعر التذكرة من القاهرة إلى المنصورة يسجل 30 جنيهًا.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن سعر التذكرة من محطة القاهرة إلى محطة المحلة الكبرى يبلغ 30 جنيهًا، بينما السعر يصل إلى 25 جنيهًا من محطة المنصورة إلى محطة بنها.

ولفتت الهيئة إلى أسعار تذاكر السفر بالدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية لبعض محطات خط الإسكندرية / المنصورة والعكس، مشيرة إلى أن سعر التذكرة من محطة الإسكندرية إلى المنصورة يبلغ 45 جنيهًا.

وأوضحت الهيئة أن سعر التذكرة من محطة الإسكندرية إلى محطة طنطا يسجل 30 جنيهًا، بينما يبلغ السعر 20 جنيهًا من محطة المنصورة إلى محطة كفر الزيات.

وصول 15 عربة سكة حديد جديدة لـ«ميناء الإسكندرية»

وفي سياق متصل، أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية، بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر،

ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 271 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح الوزير أن الصفقة تسهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد؛ للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك

، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد،

بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقّى من الصفقة من خلال الجانب المجري.