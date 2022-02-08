السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الهيئة

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خط الواسطي الفيوم، وذلك تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وأوضحت السكة الحديد أنه سيتم تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم، حيث سيقوم الساعة 6:50 من محطة الواسطي ليصل محطة الفيوم الساعة 8:05 طبقا للجدول المرفق.

كما سيتم تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطي، حيث سيقوم الساعة 20:10 من محطة الفيوم ليصل إلى محطة الواسطي الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.

وذكرت الهيئة أنها تسعى دائما إلى راحة جهمور الركاب.