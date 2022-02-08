نقل وملاحة

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الهيئة

تلبية لرغبات جمهور الركاب
محمود محسن 6:04 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 6:04 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خط الواسطي الفيوم، وذلك تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وأوضحت السكة الحديد أنه سيتم تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم، حيث سيقوم الساعة 6:50 من محطة الواسطي ليصل محطة الفيوم الساعة 8:05 طبقا للجدول المرفق.

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كما سيتم تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطي، حيث سيقوم الساعة 20:10 من محطة الفيوم ليصل إلى محطة الواسطي الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.

وذكرت الهيئة أنها تسعى دائما إلى راحة جهمور الركاب.

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بقلم محمود محسن

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