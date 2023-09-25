السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، وذلك اعتباراً من غدا الثلاثاء، حيث تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين، فسوف يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور فسوف يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة لسكك حديد مصر وتلبية لرغبة جمهور الركاب،

وأوضحت الهيئة أن سيتم تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور فسوف يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً، علاوة على تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا فسوف يقوم الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن سيتم تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الاسكندرية، فسوف يقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساء.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.