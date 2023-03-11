السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات بمناسبة شهر رمضان المبارك

قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 23-3-2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.

ووجّه رئيس هيئة السكة الحديد بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط،

وكذلك تأكيد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزًا جيدًا ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.

وبخصوص خط القاهرة/ الإسكندرية، قررت

قيام قطار 921 VIP القاهرة/ الإسكندرية الساعة 19:00 بدلًا من الساعة 17:00 ليصل إلى الإسكندرية الساعة 21:40،

وقيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:00 بدلًا من الساعة 5:50 ليصل إلى القاهرة 9:35، وقيام قطار 906 VIP الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:30 بدلًا من الساعة 7:00 ليصل إلى القاهرة 10:05.

وقيام قطار 928 VIP الإسكندرية/ القاهرة الساعة 15:00 بدلًا من الساعة 18:00 ليصل إلى القاهرة الساعة 17:50، وقيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45 بدلًا من الساعة 5:35 ليصل إلى القاهرة 8:30،

وقيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10 بدلًا من الساعة 5:20 ليصل إلى القاهرة الساعة 9:15.

وبالنسبة لخط القاهرة/ طنطا/ المنصورة، قررت هيئة السكة الحديد قيام قطار 948 سياحي المنصورة/ القاهرة الساعة 5:35 بدلًا من الساعة 5:45 ليصل إلى القاهرة الساعة 8:20،

وقيام قطار 65 ركاب طنطا/ المنصورة الساعة 16:50 بدلًا من الساعة 16:45 ليصل إلى المنصورة الساعة 18:20،

وقيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة/ المنصورة الساعة 15:35 بدلًا من الساعة 17:25 ليصل إلى المنصورة الساعة 17:50،

وقيام قطار 1914 سياحي المنصورة/ شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلًا من الساعة 6:45 ليصل إلى شبرا الخيمة 8:45.

وقررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل قطاريْ 927 / 904 مكيف القاهرة/ الإسكندرية، والعكس نهائيًّا لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.