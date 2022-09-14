السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات لعدد من الخطوط بالوجهين القبلى والبحرى

قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات خاصة بامتداد وسير ومواعيد بعض القطارات على عدد من الخطوط بالوجهين القبلى والبحرى، حيث يأتي ذلك فى إطار سعى الهيئة للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادم سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات على خط (القاهرة/ الإسكندرية)، حيث سيتم تعديل ميعاد قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية)، فسوف يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00 بدلاً من الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.

كما سيتم تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 بدلاً من الساعة 16:10 طبقاً للجدول المرفق، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قيام قطار 925 مكيف (القاهرة/ طنطا) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:00 بدلاً من الساعة 17:10 طبقاً للجدول المرفق.

ويضاف إلى ما سبق تعديل ميعاد قيام قطار 957 سياحي (القاهرة/ الزقازيق) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:40 بدلاً من الساعة 15:45 طبقاً للجدول المرفق، وتعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي (القاهرة/ المنصورة) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 21 تهوية ديناميكية (القاهرة/ الإسكندرية) طبقاً للجدول المرفق.

تعديلات السكة الحديد ليوم السبت القادم

وبخصوص تعديلات يوم السبت المقبل، ذكرت هيئة السكة الحديد أنه سيتم امتداد مسير قطار رقم 936 مكيف (طنطا/ القاهرة/ المنيا) الذي يقوم من محطة طنطا الساعة 5:40 ويصل محطة المنيا الساعة 11:05 على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 بذات تركيبه وبالجدول المرفق، علاوة على قيام قطار 937 مكيف (المنيا / القاهرة) حيث يقوم من محطة المنيا الساعة 14:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 17:40 بذات التركيب الوارد به قطار 936.

وسيترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار 891 مكيف (سوهاج/ القاهرة) وقطار 833 تهوية (أسوان/القاهرة) كالجداول المرفق، وتشغيل قطاري 925 / 936 مكيف (القاهرة/ طنطا ) والعكس أيام الجمع والعطلات الرسمية ويستمر تشغيله طوال أيام الأسبوع.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات على خط (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان)، حيث سيتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 88 مكيف (الإسكندرية/ أسوان) ليقوم الساعة 17:50 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق.

وسيتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 976 مكيف (القاهرة/ الأقصر) ليقوم الساعة 20:00 بدلاً من الساعة 21:30 ويترتب عليه تعديل ميعاد قطار رقم 188 تهوية ديناميكية (القاهرة/ السد العالى) طبقاً للجدول المرفق.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتباراً من يوم الأحد المقبل سيتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 118 تحيا مصر (الإسكندرية/ منوف/ القاهرة) ليقوم الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:20 طبقاً للجدول المرفق.

وتسعى الهيئة دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.