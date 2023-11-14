السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP

قالت هيئة السكة الحديد إنه سيتم تعديل تركيب قطاري 997 / 996 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم 17 نوفمبر بعربات VIP وبنفس جدوله الحالي.
يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة (الأسباني) للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
والهيئة القومية لسكك حديد مصر لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.