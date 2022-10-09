السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 2012 / 2013 القاهرة أسوان والعكس بعربات ثالثة مكيفة

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 مكيف ( إسبانى ) القاهرة / أسوان والعكس وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر ؛ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.

وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب فى ظل التحديث المستمر بجميع قطاعات الهيئة خاصة قطاع الوحدات المتحركة.

واعتزمت الهيئة تعديل تركيب قطار 2012 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 ليكون بالتركيب الآتى : [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ].

كما قررت تعديل تركيب قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة من يوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري؛ على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 2012، مؤكدة أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.