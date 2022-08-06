السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف (إسبانى) القاهرة / سوهاج والعكس وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، حيث يأتي ذلك فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل 0٠خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأوضحت الهيئة أن اعتباراً من يوم الأربعاء القادم سيتم ٠ تركيب قطار 890 مكيف القاهرة / سوهاج ليكون بالتركيب الآتى : (10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ووقاية).

وذكرت هيئة السكة الحديد أن اعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم تعديل تركيب قطار 891 مكيف سوهاج / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 890.

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.