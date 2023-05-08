قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/ المنصورة/ الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة، حيث سيتم تركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية

حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكل القطاعات، خاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأضاف الهيئة أن اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تعديل تركيب قطارات (949 / 516 – 517 / 518 – 519) سياحى ( القاهرة/ المنصورة/ الاسكندرية/ المنصورة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية.

وأوضحت أنه اعتباراً من بعد غد الأربعاء سيتم تعديل تركيب قطارى (584 – 585 / 586 – 587) سياحى (المنصورة/ الإسكندرية/ المنصورة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم تعديل تركيب قطار (948) سياحي (المنصورة/ القاهرة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن تقرر اعتباراً من بعد غد الأربعاء سيتم إلغاء وقوف قطار (586 / 587) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.