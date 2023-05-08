قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/ المنصورة/ الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة، حيث سيتم تركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء.
يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية
وأضاف الهيئة أن اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تعديل تركيب قطارات (949 / 516 – 517 / 518 – 519) سياحى ( القاهرة/ المنصورة/ الاسكندرية/ المنصورة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية.
وأوضحت أنه اعتباراً من بعد غد الأربعاء سيتم تعديل تركيب قطارى (584 – 585 / 586 – 587) سياحى (المنصورة/ الإسكندرية/ المنصورة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم تعديل تركيب قطار (948) سياحي (المنصورة/ القاهرة) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.
وذكرت هيئة السكة الحديد أن تقرر اعتباراً من بعد غد الأربعاء سيتم إلغاء وقوف قطار (586 / 587) بمحطة كفر الدوار كالجدول المرفق.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.