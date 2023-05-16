السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك إعتباراً من يوم السبت القادم، حيث سيتم تركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية

حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد.

وأوضحت الهيئة أن إعتباراً من يوم السبت القادم سيتم تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس (القاهرة / منوف / الإسكندرية) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وقطار 688 إكسبريس (الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وقطار 697 ركاب (بشتيل / وردان) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن إعتباراً من يوم الأحد القادم سيتم تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس (وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.