السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك إعتباراً من يوم السبت القادم، حيث سيتم تركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية
وأوضحت الهيئة أن إعتباراً من يوم السبت القادم سيتم تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس (القاهرة / منوف / الإسكندرية) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وقطار 688 إكسبريس (الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وقطار 697 ركاب (بشتيل / وردان) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.
وذكرت هيئة السكة الحديد أن إعتباراً من يوم الأحد القادم سيتم تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس (وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / منوف / القاهرة) بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.
وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.