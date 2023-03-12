قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس، حيث سيتم تركيب عربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، اعتباراً من غد الإثنين، لافتة إلى إنه سيتم تركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولها الحالية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها لذلك.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي، بالإضافة إلى تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

وذكرت هيئة السكة الحديد إن سيتم تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي، علاوة على تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد

أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.