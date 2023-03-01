«السكة الحديد»: «تعديلات مؤقتة» لتنفيذ نفق بحوش محطة الزقازيق

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بعض التعديلات بصفة مؤقتة لبعض القطارات، نظرًا لأعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابي) أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لربط شرقها بغربها، حيث ستبدأ أعمال المشروع اعتباراً من غدا الخميس بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، الأمر الذى يتطلب معه بعض التعديلات لحين الانتهاء من الأعمال.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”وتيسيراً على الركاب وبوصول القطارات القادمة من القاهرة إلى المنصورة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم 5 يقوم الركاب بالنزول واستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى المنصورة المتواجد برصيف رقم 4“.

وذكرت أن القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم 4 يقوم الركاب بالنزول واستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى القاهرة المتواجد برصيف رقم 5 حيث تم مراعاة انتقال الركاب بنفس الرصيف بمحطة الزقازيق مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق لوصول القطارات القادمة من القاهرة أو المنصورة إلى محطة الزقازيق بنفس المواعيد لعدم التأثير على مواعيد وصول الركاب.

وتابعت الهيئة: ”كما يتم مسير قطاري 332 / 343 إكسبريس الصالحية / القاهرة وقطار 1112 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة طريق الطوالى الزقازيق / بنها / القاهرة كالجدول المرفق، وكذلك تعديل جدول قطار 1418 تحيا مصر الزقازيق / القاهرة كالجدول المرفق“.

وتشكر الهيئة القومية لسكك حديد

جمهور الركاب لحسن تعاونهم وتفهمهم الأمر الخارج عن إرادة الهيئة.