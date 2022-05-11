السكة الحديد تعدل مواعيد عدد من القطارات على بعض الخطوط

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل بعض مواعيد القطارات وتشمل أرقام « 759/756/751/758/1028/1029 على خط «الأقصر- إدفو- أسوان- السد العالي».

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم إجراء تعديل آخر في مواعيد القطارات وشمل،امتداد مسير قطار 696 ركاب إيتاي البارود/ مديرية التحرير إلى محطة وردان.

وتم اختصار مسير قطار 698 ركاب «إيتاي البارود – وردان» بمحطة مديرية التحرير بنفس جدوله الحالي.

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً.

وتحديث 50 جرار هنشل، ضمن خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جدير بالذكر أن 12 شركة محلية أبدت رغبتها وشاركت فى جلسة الاستفسارات الأولية التى عقدتها الهيئة القومية للسكة الحديد، لمناقشة إدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و212 عربة ركاب VIP، و1300 ركاب روسية الصنع.

وتتوزع الوحدات المتحركة فئة VIP بواقع 69 درجة أولى، و115 درجة ثانية، و23 بوفيه، و5 عربات top vip، بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، و500 درجة ثانية مكيفة، و300 عربة مكيفة.

ووفقا لتقرير رسمي، فإن ركاب المرفق تستحوذ على أكثر من 85% من وحدات الحركة على الشبكة، لـ 316 مليون راكب، لعدد رحلات 38.575 مليار كيلومتر- راكب سنويا.

وأطول رحلة على الشبكة بالنسبة للمسافات الطويلة تصل إلى 1105 كم، وأقصرها 80 كم، وأطول رحلة 311 كم وأقصرها 11 كم فى قطاع المسافات القصيرة.

يشار إلى أن قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئة فى شهر يناير الماضى نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون فى يناير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليونًا.

كما ارتفعت الإيرادات فى شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 252.4 مليون جنيه، مقابل 216.7 مليون فى نفس الشهر عام 2019، بزياد بلغت نحو 35.7 مليون.