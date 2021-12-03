نقل وملاحة

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بعدد من الخطوط

تفاصيل التعديلات الجديدة على مواعيد قطارات السكة الحديد
مدحت إسماعيل 5:43 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 5:43 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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في إطار التحديث المستمر الذى تنفذه الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الأونة الحالية بمختلف قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب وتقديم خدمات جديدة تليق بهم، تقرر تعديل مواعيد وتركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات بعدد من خطوط الهيئة وذلك اعتبارا من الغد .

تعديل تركيب القطارات اعتباراً من يوم 4/12/2021 يتم الأتى : –

تعديل تركيب قطارات 42/53/60/69/73 ركاب دمياط/المنصورة/طنطا والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة “تحيا مصر” .

تعديل تركيب قطارات 377/298/71 ركاب القاهرة/الزقازيق/المنصورة/طنطا/ المنصورة جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة “تحيا مصر” .

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تعديل تركيب قطارات 378/385/392 ركاب المنصورة /الزقازيق/ القاهرة والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة “تحيا مصر” .

تعديل تركيب قطارى 736 /733 ركاب سوهاج / نجع حمادى والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة “تحيا مصر” على أن يتم تعديل تركيب القطار رقم 733 اعتبارا من يوم 5/12/2021 .

تعديل تركيب قطارى 723/718 ركاب سوهاج / أسيوط والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة “تحيا مصر” على أن يتم تعديل تركيب القطار رقم 718 اعتبارا من يوم 5/12/2021 .

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تعديل مواعيد بعض قطارات خط الواسطى / الفيوم اعتبارا من يوم 4/12/2021

تعديل ميعاد القطار رقم 1104 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 8.05 صباحا بدلاً من 7.35 يصل الفيوم الساعة 9.05صباحا .

تعديل ميعاد القطار رقم 140 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 7.20 صباحا بدلاً من 7.05 يصل الفيوم الساعة 8.35 صباحاً .

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارى 143 حيث يقوم من الفيوم الساعة 7.05 صباحا يصل الواسطى 8.05 صباحا.

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تعديل ميعاد قطار 145 إذ يقوم من الفيوم الساعة 22.10 مساء يصل الواسطى الساعة 23.05 مساء .

إعادة تشغيل قطارات خدمة جديدة بين الواسطى / الفيوم والعكس اعتبارا من يوم 4/12/2021 يتم الأتى : –

إعادة تشغيل القطار رقم 150 ركاب الواسطى / الفيوم كخدمة جديدة إذ يقوم من الواسطى الساعة 22.00 مساء يصل الفيوم الساعة 22.55 مساء .

إعادة تشغيل القطار رقم 125 ركاب الفيوم / الواسطى كخدمة جديدة إذ يقوم من الفيوم الساعة 6.20 صباحا يصل الواسطى الساعة 7.10 صباحا .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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