السكة الحديد: تطوير 24 محطة بتكلفة 67 مليون جنيه

محمود محسنضمن خطط المرور والتفتيش المفاجئ التى يقودها المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قام المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، بجولة مفاجئة، اليوم، فى نطاق منطقة وسط الصعيد تفقَّد فيها محطة سمالوط وعددًا من المزلقانات والبلوكات. وأثناء تفقّده محطة

محمود محسن





ضمن خطط المرور والتفتيش المفاجئ التى يقودها المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قام المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، بجولة مفاجئة، اليوم، فى نطاق منطقة وسط الصعيد تفقَّد فيها محطة سمالوط وعددًا من المزلقانات والبلوكات.

وأثناء تفقّده محطة سمالوط صرح نائب رئيس هيئة السكة الحديد بأن أعمال تطوير محطة سمالوط يشمل تطويرًا شاملًا مع تطويل الأرصفة، ضمن عدد 24 محطة يتم تطويرها بتكلفة 67 مليون جنيه، بالتزامن مع مشروع كهربة إشارات بنى سويف وأسيوط فى نطاق مشروعات منطقة وسط الصعيد.

كما شدد الصباغ على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين كامل لحركة المواطنين بها أثناء عملية التطوير، وأكد أنه تم عمل قياسات قانونية للأرصفة وبرنامج زمنى لأعمال تطوير المحطة بالكامل لسرعة الانتهاء من تطوير المحطة قبل نهاية العام، وأثناء تفقدّه المحطة التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا.