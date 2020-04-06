نقل وملاحة

«السكة الحديد» تطلق أولى رحلات قطارات النوم الخميس المقبل

سيتحرك من القاهرة الساعة 6:00 صباح الخميس على أن يبدأ العودة للقاهرة مرة أخرى 3 عصرًا يوم الجمعة المقبل
مدحت إسماعيل 9:27 م, الأثنين, 6 أبريل 20 9:27 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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تبدأ هيئة السكة الحديد، عودة تشغيل أولى رحلاتها بقطارات النوم بداية من الخميس المقبل، لينطلق قطار رقم 86 من القاهرة، لأسوان.

وبحسب مصدر مسئول في السكة الحديد، فإن القطار سيتحرك من القاهرة الساعة 6:00 صباح الخميس، على أن يبدأ العودة للقاهرة مرة أخرى 3 عصرًا يوم الجمعة المقبل.

التوقف من يوم حظر التحرك

ولفت إلى أنه خلال فترة حظر التحرك، تم إيقاف جميع قطارات النوم، لعدم وجود عدد كافٍ من الركاب، فضلًا عن محاولة توفير عدد أكبر من القطارات التي يعتمد عليها فئة كبيرة من الركاب، ممثلة في العربات المكيفة والـ vib.

إجراءات الحد من فيروس كورونا

وواصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واستمرت في عقد ندوات توعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وكذلك تطهير وتعقيم القطارات والمحطات واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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