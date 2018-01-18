السكة الحديد تطرح 144 ألف مقعد يوميا بمناسبة إجازة نصف العام

محمود محسنأعلن المهندس سيد سالم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيام الهيئة بطرح عدد 144 ألف مقعد يومياً خلال الفترة من يوم 18/1/2018 حتى يوم 11/2/2018 بهدف إستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى وخاصة بقطارات الوجه القبلى.وأوضح سالم أن جداول التشغيل اليومى للقطار



محمود محسن

أعلن المهندس سيد سالم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيام الهيئة بطرح عدد 144 ألف مقعد يومياً خلال الفترة من يوم 18/1/2018 حتى يوم 11/2/2018 بهدف إستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى وخاصة بقطارات الوجه القبلى.

وأوضح سالم أن جداول التشغيل اليومى للقطارات بالهيئة تتيح 139605 مقاعد وقد تم إضافة عدد من القطارات وكذلك زيادة عدد العربات الموجودة بالقطارات خلال إجازة نصف العام الدراسى بواقع 107232 مقعدا خلال الفترة من يوم 18/1/2018 حتى يوم 11/2/2018 وذلك من خلال تشغيل قطاري مخصوص مكيف أرقام 1936/1937 بين القاهرة/ أسوان والعكس يومياً، حيث يتم إعتبارا من يوم 18/1/2018 حتى يوم 10/2/2018تشغيل القطار رقم 1936 الذى يقوم من القاهرة الساعة 18.35 مساءً يصل أسوان الساعة 7.20 صباح اليوم التالي، وينطلق القطار الثاني برقم 1937 من أسوان إعتباراً من يوم 19/1/2018 الساعة 14.45 مساءً يصل القاهرة الساعة 2.40 صباح اليوم التالي بحيث ينتهى تشغيله يوم 11/2/2018.

وأضاف سالم أنه تقرر أيضاً تشغيل قطاري مخصوص مكيف أرقام 1938/1939 بين القاهرة/ أسوان والعكس يومياً حيث يتم اعتبارا من يوم 18/1/2018 حتى يوم 10/2/2018 تشغيل القطار رقم 1938 الذى يقوم من القاهرة الساعة 23.15 مساءً يصل أسوان الساعة 11.25صباح اليوم التالي، وينطلق القطار الثاني برقم 1939 من أسوان إعتباراً من يوم 19/1/2018 الساعة 19.00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7.15 صباح اليوم التالي بحيث ينتهى تشغيله يوم 11/2/2018، مؤكداً قيام جميع القطارات السابقة بتركيب 14 عربة لكل قطار فى رحلتى الذهاب والعودة.

وأشار رئيس الهيئة إلى تشغيل القطارين أرقام 2014 / 2015 بين القاهرة /أسوان والعكس خلال الفترة من 18/1/2017 وحتى 11/2/2017 بين القاهرة/ أسوان ضمن القطارات المخصص الحجز عليها خلال إجازة نصف السنة الدراسية لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة، مضيفاً أنه تقرر زيادة عدد عربات القطارات أرقام 1902/989 – 996/997 – 988/89/1908بواقع عربتان بكل قطار أولى وثانية مكيفة بإجمالى عدد 14 عربة علاوة.

وأكد سالم أن هناك اهتماما كبيرا بإجراءات الصيانة لجميع القطارات والجرارات للتأكد من سلامتها قبل سفرها لتفادى أى أعطال أثناء الرحلة وضرورة توافر عنصرى السلامة والأمان وكذلك النظافة داخل القطارات لتقديم خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.