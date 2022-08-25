«السكة الحديد» تطرح مناقصة مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة - الإسكندرية» أواخر 2022

تستهدف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح مناقصة قبل نهاية 2022 على شركات المقاولات لتنفيذ مشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة -الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية ينتظر أن تصل إلى 740 مليون دولار.

قالت مصادر لـ«المال» إن الكيان الفائز ملزم باتخاذ كافة التدابير الصحية والاجتماعية خلال فترة العمل، مع تطبيق إجراءات التخفيف من حدة الهواء فى مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها، فضلا عن تقليل الانبعاثات الدخانية وإدارة المخلفات الصلبة، والخطرة خلال فترة تنفيذ المشروع، البالغة 16 شهرا من بداية استلام المواقع، وإجراء اختبارات التشغيل التجريبى والفعلى.

وأشار إلى أن يستهدف ربط الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بموانئ السخنة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموانئ المصرية الأخرى على البحر الأبيض المتوسط ، منها دمياط وميناء بورسعيد.

وتقوم خطة العمل فى المشروع على تنفيذ مقترحين، الأول: إنشاء خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع بطول 64 كيلومترا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترا/ ساعة، مصحوبًا بوصلةٍ جديدة من منطقة بشتيل مرورا بإيتاى البارود، حتى الواحات.

ويتمثل المقترح الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» القائم حاليا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تتضمن الأعمال تحديثا شاملا للنظام الإلكترونى، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلى، والدوائر الإلكترونية، فضلا عن تحديد أماكن عبور المشاة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة أداء العاملين فى الخط.

المشروع سيعمل على استيعاب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة %5.8 و%2.8 على التوالى بداية من عام 2024، لاسيما أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة، لديهما القدرة على استيعاب %55 فقط من الحاويات بمصر، ومن ثم هناك حاجة لتوزيع البضائع على موانئ أخرى، عبر وسيلة نقل مناسبة من حيث السرعة والتكلفة.

ووفقا للمصادر، فإن المشروع يساعد فى نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر بسرعة عالية، ستمكن العملاء الحصول عليها فى يوم شحنها من الميناء البحرى، فضلا عن أنه سيسهم فى زيادة فرص التطوير الحضارى لمدينة 6 أكتوبر، عبر جذب استثمارات وأعمال تجارية جديدة.