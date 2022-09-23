«السكة الحديد» تطالب الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

طالبت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع غرامة، وذلك حفاظا على حق الهيئة والحفاظ على المال العام.

يأتي ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر.